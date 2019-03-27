Почти 200 грамм марихуаны изъяли у жительницы Мещовска

27.03.2019 13:02 117

Полицейскими была задержана 45-летняя жительница Мещовска. При досмотре у женщины обнаружили несколько свертков.

Экспертиза показала, что вещество в свертках – марихуана, общим весом 172,7 грамма. Гражданка сообщила, что изъятые наркотики были исключительно для личного пользования.

Сотрудниками МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Наказание предусматривает тюремный срок от 3 до 10 лет.

Фото: пресс-служба УМВД.