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Три машины столкнулись на трассе под Боровском

27.03.2019 12:16 1 173
Три машины столкнулись на трассе под Боровском

В среду, 27 марта, около 9 утра спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

На 94 километре трассы А-130 столкнулись три автомобиля: ВАЗ 2114, «Шевроле» и «Опель». В результате аварии один человек пострадал.

На месте происшествия работало 8 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.


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