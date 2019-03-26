Пенсионерка разбила ужин о голову приемной дочери

26.03.2019 13:22 432

68-летняя калужанка поздним вечером поругалась со своей 45-летней приемной дочерью, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 26 марта.

Пожилая женщина в гневе схватила со стола тарелку с ужином и разбила ее о голову дочери. После этого пожилая женщина подобрала с пола осколки и вызвала «скорую» к пострадавшей.

Вспыльчивой даме грозит до двух лет за умышленное причинение вреда здоровью с помощью тарелки.

Фото: pixnio.com