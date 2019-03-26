Юноша подбил подростка на кражу и получил дополнительную статью

26.03.2019 12:12 53

19-летний житель Юхновского района признан виновным в краже автомобильного аккумулятора и вовлечении несовершеннолетнего в преступление, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 26 марта.

Дополнительную статью юноша получил потому, что воровать автозапчасть он отправился с несовершеннолетним товарищем.

Молодой человек вину признал и получил год условно с испытательным сроком в год

Фото: pxhere.com