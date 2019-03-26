Подруга украла серьги с бриллиантами у девушки

26.03.2019 11:31 160

20-летнюю жительницу Пятовского признали виновной в краже золотых сережек с бриллиантами у подруги, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 26 марта.

Украшение девушка похитила когда была в гостях у подруги. Стоимость серег оценили в 30 тысяч.

Похитительница в краже созналась. Суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ.

Фото: pxhere.com.