Дебошира будут судить за попытку забодать полицейского

25.03.2019 15:56 219

27-летнего жителя Тарусы в марте этого года доставили в отделение в нетрезвом состоянии, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 25 марта.

Молодому человеку задержание столь не понравилось, что он нанес сотруднику отделения вневедомственной охраны сильный удар головой.

Дебошира уже не раз судили за преступления против собственности и против здоровья населения и общественной нравственности. Поэтому до суда его заключили под домашний арест.

Фото: pxhere.com.



