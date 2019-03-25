Калужский магазин заставили не шуметь

25.03.2019 15:47 512

Калужане нажаловались в прокуратуру на шум, который производит магазин на первом этаже жилого дома, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 марта.

На место выехали специалисты, которые выяснили, что громкость звуков действительно превышает нормативы.

В итоге от руководства магазина потребовали привести шум к нормативным уровням.

Фото: pxhere.com.