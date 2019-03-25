Водоканал оштрафовали за оставшихся на двое суток без воды людей

25.03.2019 15:41 206

Жители поселка Шаховский Мосальского района остались без воды из-за поломки глубинного насоса, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 25 марта. 255 жителей поселка более двух суток сидели без холодной воды. В зону «засухи» попала и местная школа. В результате руководителя «Калугаоблводоканала» оштрафовали на 5 тысяч за бездействие предприятия.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.