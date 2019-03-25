Водитель «Ниссана» вылетела в кювет на скользкой дороге

25.03.2019 12:30 413

58-летняя водитель «Ниссан Ноут» вылетела в кювет на трассе «Ферзиково-Таруса-Серпухов» в воскресенье, 24 марта. По предварительным данным, автоледи не учла дорожные и метеорологические условия. В итоге машина вылетела в кювет и опрокинулась, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате аварии пострадал 55-летний пассажир иномарки.



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