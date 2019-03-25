Подростки обокрали решившего попонтоваться москвича

25.03.2019 10:27 340

32-летний москвич познакомился в калужском кафе с двумя подругами и, чтобы произвести впечатление на девушек, демонстративно достал банковскую карту из кошелька, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 25 марта.

Карту он дал девушке, сообщил пин-код и предложил заказать, что та пожелает.

Когда мужчина отлучился, подружки вытащили у него карточку. После кафе они пошли к банкомату, сняли 150 тысяч рублей и потратили их на развлечения, косметику и другие вещи.

Москвич обнаружил кражу только в такси.

Полицейские выяснили, что ограбили столичного гостя 14-15 летние девочки, живущие в одном из районов области.

Фото: pxhere.com.