Водитель пострадал при пожаре фуры

Фура «Скания» загорелась в селе Меховое Сухиничском районе в воскресенье, 24 марта.
Пожар начался в 13:33. В результате возгорания уничтожены все сгораемые конструкции кабины большегруза. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
В результате возгорания пострадал водитель автомобиля. Мужчина с ожогами кистей рук госпитализирован в районную больницу.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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