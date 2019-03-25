Водитель пострадал при пожаре фуры

25.03.2019 09:37 189

Фура «Скания» загорелась в селе Меховое Сухиничском районе в воскресенье, 24 марта. Пожар начался в 13:33. В результате возгорания уничтожены все сгораемые конструкции кабины большегруза. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. В результате возгорания пострадал водитель автомобиля. Мужчина с ожогами кистей рук госпитализирован в районную больницу. Фото: ГУ МЧС по Калужской области.



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