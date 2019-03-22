Мусорщик без лицензии вывозил ТБО в Жиздринском районе

22.03.2019 15:52 103

Организация, собиравшая и вывозившая отходы IV классов опасности в Жиздринском районе, наняла работника, у которого не было спецобучения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 марта.

Это грубо нарушает лицензионные требования. При этом фирма так работала в декабре прошлого и январе текущего годов.

Организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.