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Малыши стали болеть чуть чаще в регионе

22.03.2019 15:28 0 98
Малыши стали болеть чуть чаще в регионе

На уходящей неделе в калужской области на десяток выросло количество простуженных и больных гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в пятницу, 22 марта. Зарегистрировано 67 случаев гриппа и 6744 случая ОРВИ. Эпидемический порог не превышен.

Больных стало больше из-за роста простуженных среди детей до 2 лет (на 8,4%) и от 3 до 6 лет (на 2%). Количество больных школьников и взрослых уменьшилось.

На карантин закрыта только дошкольная группа в Кудринской среднеобразовательной школе.

Фото: pxhere.com

 


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