Участок нацпарка «Угра» вырубили из-за халатности сотрудника лесничества

22.03.2019 10:20 352

Сотрудник «Износковского лесничества» допустил грубое нарушение и предоставил под сплошную вырубку участок в границах нацпарка «Угра», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 марта.

В реальности деревья там рубить было нельзя. Особо охраняемой природной территории, а следовательно и государству причинен ущерб более пяти млн рублей.

Уголовное дело возбуждено о халатности.

Фото: pxhere.com