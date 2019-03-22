Участок нацпарка «Угра» вырубили из-за халатности сотрудника лесничества

Сотрудник «Износковского лесничества» допустил грубое нарушение и предоставил под сплошную вырубку участок в границах нацпарка «Угра», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 марта.
В реальности деревья там рубить было нельзя. Особо охраняемой природной территории, а следовательно и государству причинен ущерб более пяти млн рублей.
Уголовное дело возбуждено о халатности.
Фото: pxhere.com
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