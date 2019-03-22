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Затишье на калужских дорогах: третий день без серьезных ДТП

22.03.2019 09:48 0 210
Затишье на калужских дорогах: третий день без серьезных ДТП

За четверг, 21 марта, на дорогах области не произошло ни одного ДТП в котором пострадали бы люди. Внезапное затишье, к счастью, продолжается уже третий день.

За тот же четверг зарегистрировано относительно немного столкновений с материальным ущербом — 42 аварии. Обычно бывает по полсотни и больше.

Инспекторы ГИБДД оштрафовали почти 3 тысячи нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. 8 водителей были пьяны, 4 выехали на встречную полосу, 18 неправильно перевозили детей, 62 пешехода перешли дорогу с нарушениями.


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