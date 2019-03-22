Обнинскую правозащитницу судят за 292 эпизода незаконной регистрации

22.03.2019 07:35 188

В Обнинске идет процесс по третьему уголовному делу в отношении правозащитницы, которая фиктивно регистрирует граждан, сообщило интернет-издание «Вы и Мы» в четверг, 21 марта.

Первое уголовное дело на женщину было заведено в 2015 году, тогда ее амнистировали. Второе дело в 2017 году закрыли из-за истечения срока давности.

Правозащитница настаивает на том, что действует исключительно из желания помочь людям. Так как без регистрации приезжие не могут получить медицинские полисы, оформить детские пособия, пенсию и прочее.

Фото: Pixabay.com