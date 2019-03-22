Качество питьевой воды ухудшилось в Калужской области

22.03.2019 07:08 183

За прошлый год сотрудниками Роспотребнадзора было проведено 2200 исследований качества питьевой воды в разводящей сети. Вода не соответствовала гигиеническим нормативам в 23,4% случаев (в 2017 - 20,1%), сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 21 марта.

В организациях, занимающихся сбором и очисткой воды, в результате проверок выявили 56 нарушений, было выписано 11 штрафов на общую сумму 87 тысяч рублей.

В компаниях, занимающихся распределением воды, было выявлено 307 нарушений и вынесено 50 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 216 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com