Качество питьевой воды ухудшилось в Калужской области

За прошлый год сотрудниками Роспотребнадзора было проведено 2200 исследований качества питьевой воды в разводящей сети. Вода не соответствовала гигиеническим нормативам в 23,4% случаев (в 2017 - 20,1%), сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 21 марта.
В организациях, занимающихся сбором и очисткой воды, в результате проверок выявили 56 нарушений, было выписано 11 штрафов на общую сумму 87 тысяч рублей.
В компаниях, занимающихся распределением воды, было выявлено 307 нарушений и вынесено 50 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 216 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com
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