Калужские сантехники стали финалистами на всероссийском конкурсе

Калужские сантехники вошли в десятку лучших и поборются за главный приз в финале. Он состоится 11 апреля в Челябинске, сообщили на официальном сайте конкурса в четверг, 14 марта.
Победители получат 300 тысяч рублей и золотой кубок, на котором будут выгравированы имена лучших сантехников страны.
Фото: день-сантехника.рф.
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