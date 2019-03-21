Калужские сантехники стали финалистами на всероссийском конкурсе

21.03.2019 19:45 91

Калужские сантехники вошли в десятку лучших и поборются за главный приз в финале. Он состоится 11 апреля в Челябинске, сообщили на официальном сайте конкурса в четверг, 14 марта.

Победители получат 300 тысяч рублей и золотой кубок, на котором будут выгравированы имена лучших сантехников страны.

Фото: день-сантехника.рф.