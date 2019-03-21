Юные обнинские фигуристы заняли призовые места на прошедших соревнованиях

21.03.2019 17:42 141

Во дворце спорта «Олимп» в Обнинске прошли соревнования по фигурному катанию на коньках «Весенняя улыбка», сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 20 марта. В состязаниях участвовали 125 фигуристов. Обнинские спортсмены заняли призовые места сразу в нескольких категориях. Всего было завоевано 6 наград. Фото: Obninsk.Name



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