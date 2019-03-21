Заключенный отравился наркотиками в колонии

21.03.2019 15:36 130

Заключенного, содержащегося в колонии строго режима, доставили в областную больницу с отравлением наркотиками, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 21 марта.

В результате проверки были собраны сведения, что осужденный неоднократно употреблял наркотики, находясь в колонии.

По требованию прокурора сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в исправительном учреждении».

Фото: Pixabay.com.