Калужских школьников научат пользоваться световозвращателями

20.03.2019 19:28 140

В Калужской области проходят мероприятия с целью обучить детей правильно пользоваться световозвращающими элементами в одежде.

Проект «Я – заметный и яркий» направлен на то, чтобы воспитать в детях культуру поведения и осознанное отношение к безопасности на дорогах, сообщила пресс-служба ГИБДД в среду, 20 марта.

Предполагается, что около 2200 школьников области посетят мастер-классы, где им расскажут о принципах действия, видах и пользе световозвращателей.

Фото: пресс-служба ГИБДД.