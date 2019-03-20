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Жительница Кондрова обратилась к омбудсмену, чтобы получить талон к врачу

20.03.2019 18:46 0 83
Жительница Кондрова обратилась к омбудсмену, чтобы получить талон к врачу

Жительница Кондрова должна была пройти в марте обследование для выявления скрытых кровотечений.  

Она пришла в больницу в феврале, но ей сообщили, что на март талонов уже нет. А на апрель запись еще не открыта. Тогда женщина приехала лично на прием к Уполномоченному с просьбой помочь в данной ситуации.

Омбудсмен обратился к главврачу больницы. В результате гражданка была записана на медицинское обследование на март, сообщила пресс-служба Уполномоченного в среду, 20 марта.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Калужской области.


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