Жительницу Волгограда задержали за кражу денег с банковских карт калужанок

20.03.2019 16:20 235

В Калужской области полиция задержала 20-летнюю жительницу Волгограда. Она подозревается в краже денег с банковских карт двух студенток из Обнинска.

Девушка представлялась сотрудницей банка, сообщала о начислении поощрительных бонусов и просила продиктовать данные карт, чтобы активировать бонусные баллы.

Общая сумма нанесенного ущерба составила около 50 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение денежных средств с банковского счета». Молодой женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД.