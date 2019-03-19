Заключенный из колонии перепостил экстремистское видео

19.03.2019 16:36 166

Заключенный, сидевший в колонии общего режима, перепостил на свою стену «Вконтакте» видеоролик, который включен в список экстремистских материалов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 19 марта.

Видео было доступно для просмотра и копирования неограниченному количеству людей.

В итоге мужчину оштрафовали на 2 тысячи за распространение запрещенных материалов.

Фото: pixaby.com.