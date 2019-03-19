Медалистов в Калужской области станет меньше

19.03.2019 16:18 228

Требования к золотым медалистам ужесточатся в этом году, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев во вторник, 19 марта.

По словам Аникеева, теперь для получения знака отличия в учебе нужно не только получить пятерки по всем предметам и положительно сдать ЕГЭ, но и набрать не менее 70 баллов по русскому и математике.

- Можно предполагать, что количество медалистов сократится, - заявил министр.

Фото: pixaby.com.