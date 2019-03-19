Мигрант проигрался букмекерам и пошел грабить палатку

19.03.2019 11:58 180

23-летний гражданин ближнего зарубежья задержан за разбойное нападение на продавца палатки на калужской улице Московской, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 19 марта.

Мужчина приехал в Калугу на заработки. Он активно делал ставки на спорт в букмекерской конторе и проиграл все сбережения. Тогда он купил газовый баллончик, респиратор и вечером отправился «на дело».

Убедившись, что в палатке только девушка-продавец, приезжий надел маску и ворвался в помещение. Он потребовал отдать всю выручку, распылил вещество из баллончика, забрал 20 тысяч и скрылся.

Молодого человека взяли по горячим следам. За разбойное нападение ему грозит до 10 лет заключения.

Фото: pxhere.com