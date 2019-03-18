Автобус до аэропорта начнет ходить со среды

Автобус по маршруту № 18 «Аэропорт – пл. Победы – «Кошелев» начнет ходить со среды, 20 марта.
Общественный транспорт будет ездить по следующему расписанию:
Отправление от Кошелева: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.50, 19.05, 21.00.
Отправление от аэропорта: 16.00, 18.25, 19.45, 22.00.
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