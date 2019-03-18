Два большегруза не поделили Киевскую трассу

18.03.2019 15:42 423

В понедельник, 18 марта, два грузовика оба марки «Скания» столкнулись на 181 км трассы м3 «Украина».

ДТП произошло в 13:48. Судя по оперативным фото, после столкновения у одного из грузовиков оторвалась кабина и рухнула на проезжую часть. Ликвидировать последствия пришлось 12 специалистам, в том числе двум подразделениям спасателей.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.