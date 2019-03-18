Китайцев-нелегалов вычислили по запаху

Неприятный запах от производственного помещения в Малоярославецком районе привлек внимание местных жителей, они вызвали полицию, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 18 марта.
Участковые при проверке обнаружили, что в цеху 7 нелегальных мигрантов из Китая занимаются переработкой рыбных отходов.
На нелегалов составили протоколы о незаконном труде и нарушении правил въезда и прибывания в России. Их нанимателю грозит штраф - до 700 тысяч рублей за каждого нелегала.
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