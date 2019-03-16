«Двенашка» сгорела ночью в Авчурино

16.03.2019 10:57 173

Автомобиль ВАЗ 2112 загорелся поздним вечером в пятницу, 15 марта в Авчурино Ферзиковского района.

Машина вспыхнула в 23:11. Тушить ее прибыло одно подразделение пожарных из 4 человек и спецмашины. Судя по оперативным фото, машина сгорела практически полностью.

В результате пожара люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.