Неучтенные кладбища обязали взять в государственную собственность

15.03.2019 14:20 369

Кладбища вблизи села Воскресенское, деревни Бутырки и деревни Фелисово Ферзиковского района на учете не состояли, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 марта.

Места захоронения не внесли в реестр муниципального имущества, их землю не размежевали.

Суд постановил, что документы мест скорби должны быть оформлены по правилам. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.