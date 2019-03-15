Директор магазина нанял знакомую, а ей не сказал

15.03.2019 12:55 248

Директор сетевого магазина фиктивно нанял знакомую на работу, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 15 марта.

Женщину он трудоустроил по копии паспорта, затем вносил ложные сведения в табель учета рабочего времени. Зарплату фиктивного работника он тратил на свои нужды.

В итоге директор получил около 108 тысяч рублей, которые принадлежат обществу с ограниченной ответственностью.

Директора будут судить за мошенничество.