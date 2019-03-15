Топливо дешевеет, но только оптовое

15.03.2019 12:05 184

За прошедшую неделю оптовые цены на бензин в Калужской области уменьшились на 1,1% или на 500 рублей за тонну, сообщила пресс-служба областного правительстве в пятницу, 15 марта.

Зимнее дизельное топливо также подешевело на 1,4% или на 700 рублей за тонну.

Снижение оптовых цен на розничные серьезно не повлияло.

Калужская область сейчас на 10-м месте в ЦФО по дешевизне бензина, который в среднем стоит 43,41 рубля за литр. Дизельное топливо у нас самое дешевое в центре страны — 44,9 рубля за литр.