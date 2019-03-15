Цены на еду с декабря выросли на 1,4%

15.03.2019 11:01 168

Цена на продовольственные товары в феврале текущего года были больше на 1,4%. чем в декабре прошлого, сообщила пресс-служба областного правительства в пятницу, 15 марта.

За февраль подорожали овощи и фрукты, в том числе картофель - на 5,8%, овощные консервы - на 1,4%. Выросли цены на соль, специи, концентраты, безалкогольные напитки и муку.

Дешевели в последний месяц зимы сахар - на 5,1%, яйца - на 2,6% фруктово-ягодные консервы.