Уникальный марочный лист 1915 года передали в музей Калужского почтамта

15.03.2019 10:34 236

Коллекционер Ярослав Хабаров передал в музей Калужского почтамта марки и письмо 200-летней давности, сообщила пресс-служба почты в пятницу, 15 марта.

Один из важных экспонатов - марочный лист 1915 года Российской Империи с Николаем II номиналом 10 копеек. Он уникален тем, что у марки был ограниченный тираж, и в коллекциях они чаще поштучно, а в музей передан целый лист.

Также в дар музею передана латвийская марка, посвящённая святому Лаврентию Калужскому. Она будет выставлена вместе с российской, посвященной 500-летию Калужского Свято-Лаврентьева монастыря. Обе марки начали ходить 23 августа 2015 года.

Еще одним экспонат - письмо, которое отправили из Петербурга в Калугу в начале ХIХ века.