Пенсионерка отдала незнакомой «родственнице» 167 тысяч

14.03.2019 17:10 205

В Обнинске к пенсионерке во дворе ее дома подошла женщина и представилась дальней родственницей. Она рассказала, что приехала навестить тяжелобольную дочь, находящуюся в больнице.

Пожилая женщина в рассказ поверила и решила помочь ранее незнакомой «родственнице». Женщина отдала мошеннице все свои сбережения – 167 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 14 марта.