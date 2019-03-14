27-летний житель Сухиничей получил 9 лет колонии строгого режима

14.03.2019 14:37 532

В Сухиничах 27-летний парень в ходе пьяной ссоры ударил собутыльника ножом в живот. Мужчина скончался от полученной травмы в больнице.

На суде молодой человек утверждал, что действовал исключительно в целях самообороны.

Однако суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.