Обнинское предприятие добывало воду без лицензии

Обнинское предприятие ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина пользовалось водой из скважины, расположенной на территории базы отдыха «Полет».
Прокуратура провела проверку и выяснила, что организация пользовалась недрами без лицензии, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.
Генеральному директору было предписано устранить нарушение. А виновное должностное лицо было оштрафовано на 30 тысяч рублей.
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