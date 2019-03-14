Обнинское предприятие добывало воду без лицензии

14.03.2019 13:30 110

Обнинское предприятие ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина пользовалось водой из скважины, расположенной на территории базы отдыха «Полет».

Прокуратура провела проверку и выяснила, что организация пользовалась недрами без лицензии, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.

Генеральному директору было предписано устранить нарушение. А виновное должностное лицо было оштрафовано на 30 тысяч рублей.