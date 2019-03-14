Гаишники будут останавливать всех водителей, чтобы «вычислить» пьяных за рулем

В пятницу, 15 марта, Госавтоинспекция проведет мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники ГИБДД будут останавливать всех без исключения водителей на заранее выбранном участке дороги.
Граждан, чье поведение покажется инспекторам подозрительным, попросят пройти тест на алкоголь или употребление наркотиков. Отказ от прохождения экспертизы может повлечь лишение прав на 1,5 - 2 года либо штраф в 30 000 рублей.
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