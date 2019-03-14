Электричество планово отключат в разных районах Калуги в четверг

14.03.2019 09:10 413

В четверг, 14 марта, будут плановые отключения электроэнергии в некоторых районах Калуги, сообщил филиал "Калугаэнерго". С 09:00 до 18:00 света на будет: Воскресенское (частично);

Филенево (частично);

Григоровка (частично);

Шопино (частично);

Турынино (частично);

Чижовка (частично);

Тиньково (частично);

Учхоз (частично). С 09:00 до 17:00 отключат: Песочная (частично);

Фелисово (частично).



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