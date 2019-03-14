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Приставы нашли и отобрали у должника автомобиль

14.03.2019 07:43 0 106
Приставы нашли и отобрали у должника автомобиль

Хозяин Renault Duster задолжал другому гражданину 42 тысячи рублей, сообщила в среду, 13 марта, пресс-служба управления судебных приставов.

Деньги он должен был заплатить по решению суда, но возвращать долг не торопился.

Приставы выяснили, что у должника есть иномарка. На машине ездил знакомый неплательщика. Тогда приставы вычислили местонахождение авто и арестовали его.

Если должник не отдаст деньги кредитору, то его машину продадут на торгах.


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