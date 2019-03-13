Три машины столкнулись на Московской

13.03.2019 11:52 594

Во вторник, 12 марта, три автомобиля столкнулись на калужской улице Московской у дома №225А (недалеко от остановки «Трансмаш»).

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД, водитель на «Вортекс Тинго» не соблюдал безопасную дистанцию и «догнал» ехавший впереди автомобиль «Рено Логан». От удара «Логан» врезался в попутную ВАЗ 217230.

В результате пострадал водитель «Рено».