Легковушка влетела под стоящую фуру на Правом

13.03.2019 09:07 627

Во вторник, 12 марта, вечером, легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с большегрузом «Скания» на калужском 3-м Академическом проезде.

Легковушка врезалась в стоячую на обочине фуру. Судя по оперативным фото, машина врезалась в полуприцеп сбоку. Капот «Шевроле» оказался полностью под фурой.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Очевидцы аварии в группе «Калуга Жесть» уверяют, что все ехавшие в легковой машине были пьяны.