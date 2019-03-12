В среду на южном обходе Калуги будет отключен светофор

12.03.2019 20:40 179

В среду, 13 марта, на 39 километре автодороги Р-132, южный обход Калуги поворот на Пучково, с 10 до 14 будет отключен светофор. Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 3 шт.