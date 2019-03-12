В среду на южном обходе Калуги будет отключен светофор

В среду, 13 марта, на 39 километре автодороги Р-132, южный обход Калуги поворот на Пучково, с 10 до 14 будет отключен светофор.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.
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