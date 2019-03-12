В Калуге перекроют движение по Николо-Козинской улице

12.03.2019 20:33 348

В среду, 13 марта, с 6 и до 18 полностью перекроют движение транспортных средств по Николо-Козинской улице в Калуге.

Это связано с выполнением работ по удалению аварийных деревьев, сообщила во вторник, 12 марта, пресс-служба Городской Управы.