Прокуратура обязала собственника снести аварийные здания под Перемышлем

12.03.2019 16:14 391

В Перемышльском районе прокуратура обнаружила аварийные сельскохозяйственные строения, доступ к которым был свободный, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 марта.

Установили, что собственником строения является одно из крупных предприятий региона. Руководителю предприятия было внесено представление о сносе опасных сооружений.

Представление было рассмотрено и удовлетворено. Собственник начал работы по сносу аварийных построек.