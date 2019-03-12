Жительница Обнинска получила кредит и решила стать банкротом

12.03.2019 12:23 1264

В Обнинске женщина получила потребительский кредит в размере 750 тысяч рублей. После этого она сделала несколько платежей по кредиту и перестала платить. А чуть позже подала заявку в специализированную компанию, чтобы ее признали банкротом, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 12 марта.

В компании стали проверять документы и обнаружили, что женщина предоставила заведомо ложные сведения. Тогда сотрудники связались с банком и подали заявление в полицию.

Теперь в отношении женщины заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.