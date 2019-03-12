Ограничения введут в апреле на дорогах области

12.03.2019 11:34 363

С 1 по 30 апреля на дорогах региона будут введены ограничения движения для тяжеловесного транспорта, сообщила пресс-служба правительства во вторник, 12 марта.

Такие ограничения вводятся ежегодно, чтобы сохранить дорожное полотно в период неблагоприятных погодных условий. Они распространяются на движение машин с превышением осевых нагрузок, установленных соответствующими знаками.