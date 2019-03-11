«Калужский Диснейленд» не строят из-за политики

11.03.2019 17:23 461

В 2016 году было анонсировано строительство развлекательного комплекса «Волшебный мир России» в Калужской области. Однако сам договор между руководством Калужской области и американскими инвесторами был подписан только в 2017 году.

После этого стороны уже неоднократно назначали и откладывали встречу: то ждали встречи Путина и Трампа, то выборов в США. В итоге встреча так и не состоялась.

Чиновники считают, что ситуация может поменяться только после изменения политической позиции Америки по вопросам сотрудничества, сообщает новостное интернет-издание «Вы и мы» в понедельник, 11 марта.