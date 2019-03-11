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Полицейские призывают калужан сообщать о случаях распространения наркотиков

11.03.2019 12:29 2 221
Полицейские призывают калужан сообщать о случаях распространения наркотиков

УМВД проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Основная ее цель – привлечь внимание граждан к проблеме распространения наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 11 марта.

Мероприятие будет проводиться с 11 по 22 марта.  Полиция призывает калужан не оставаться в стороне и сообщать об известных случаях продажи наркотиков.

В период акции также можно будет получить консультацию и помощь по лечению от наркозависимости.


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